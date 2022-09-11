Trabzonspor, Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti.

Trabzonspor öğlen saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışmayla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra Adana'ya hareket etti. Saat 16.30'da özel uçak ile Adana'ya giden bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kafilesi şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Kağan Moradoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan,Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez, Emrehan"