Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde yükselişe geçti

Trabzonspor, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti.

Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yaşadığı zorlu koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir mesafe alarak takımı zirveye taşıdı. Olağanüstü genel kurulda 6 aylığına göreve gelen, daha sonra da olağan genel kurulda 3 yıllığına başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, 710 gündür kulübün başında yer alıyor. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Trabzonspor, 66 müsabakada 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Attığı 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2017-2018 sezonunun son 6 maçında takımın başında bulundu. Söz konusu sezonu bordo-mavili takım 55 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

İlk sezonunda takımı Avrupa Ligi'ne taşıdı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu ilk tam sezonları olan 2018-2019 sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi'ne taşıma başarısı gösterdi. Bu sezonda bordo-mavililer, ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 4 yıl aradan sonra katılma başarısı gösterdi.

Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından

8 Nisan 2018'de göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2020'de iki yıllık görev süresini tamamlayacak. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 9 yıllık bir aradan sonra bordo-mavili takımı liderlik koltuğuna oturtma başarısı gösterirken, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig'in tekrar başlamasıyla birlikte Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımak için mücadeleye kaldığı yerden devam edecek.

Hacıosmanoğlu ve Usta'yı solladı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 710 günlük görev süresinde kendisinden önce görev yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta yönetimlerini solladı. Trabzonspor'da, 27 Mayıs 2013 ve 6 Aralık 2015'e kadar bordo-mavili kulübün başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, 923 gün görevde kaldı. 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti. Söz konusu dönemlerde bordo-mavililer zirveyi göremedi. Kulübü'nün 16. başkanı olan Muharrem Usta döneminde ise bordo-mavililer, aradığı istikrarı bir türlü yakalayamadı. 7 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta, şampiyonluk parolasıyla başladığı yolculukta 854 gün görevde kaldı. Bordo-mavililerin başında 83 lig maçına çıkan Usta döneminde Karadeniz ekibi 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti.