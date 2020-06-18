İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Hüseyin Çimşir, sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorlanan oyuncular için antrenmanın durdurarak oyuncular su ihtiyaçlarını giderdi. Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ise antrenmanda yer almazken, bu oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Takım kaptanı Sosa ise koşunun ardından çalışmasına salonda devam etti.


Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.