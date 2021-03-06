Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.