Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira ile tedavide olan Kamil Ahmet, Novak ve Uğurcan'ın yanı sıra salonda çalışan Abdulkadir Parmak katılmadı. Antrenman öncesinde Ünal Karaman, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ise koşunun ardından pas çalışması yaptı. Yarı sahada gruplar halinde yapılan çift kale maçla idman tamamladı.

Hüseyin Türkmen yarıda bıraktı

Trabzonspor'un genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, antrenmanın ilk bölümünde gerçekleştirilen dar alanda pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hissetmesi sonucu çalışmayı tamamlayamadı. Öte yanda bordo-mavililerin gerçekleştirdiği antrenmanı öğrenciler ziyaret etti. Araklı Merkez İlkokulu ve Cudibey Ortaokulu öğrencileri, teknik heyete ve futbolculara başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.