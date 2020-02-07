Trabzonspor Ankara'ya gitti

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti.

Mehmlet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı. Tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile saat 18.00'de, tarifli uçak ile Ankara'ya hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede kaleci Erce Kardeşler ve Ekuban yer almadı. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Manoel Messias kafilede yer almazken, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir 22 kişilik kafileye Manuel Da Costa'yı dahil etti.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın Ankara'ya gittiği 22 kişilik kafilede şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseşyin Türkmen, Campi, Manuel Da Costa, Pereira, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Serkan Asan, Sosa, Ndıaye, Abdulkadir Parmak, Guılherme, Sutrridge, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu ve Sörloth."