İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabaka için Ankara'ya gitti.


Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket etti. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür ve kart cezalısı olan Lewis Baker kafilede yer almadı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Pereira da Ankara'ya götürülmedi. Bugünkü antrenmanda bulunmayan oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


Trabzonspor'un Ankara kafilesinde şu isimler var:


"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Hakan, Atakan, Faruk Can, Hosseini, Faruk Can, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.