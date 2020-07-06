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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki futbolcular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığın ardından Yusuf Sarı'nın da takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.


Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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