Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu, kurullarla buluştu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki yemeğe Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu ile birlikte Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve kurul üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve kurul üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve kurul üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve kurul üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve kurul üyeleri katıldı.

Yemekten sonra bir konuşma yapan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, “Üç yıllık sürede hep birlikte olacağız. Trabzonspor'umuzu ortak akılla beraber yöneteceğiz. Sizlerin her türlü fikrine açığız. Elbette bu süreç içerisinde hatalarımız olabilir. Ama bilin ki kötü niyetli hiçbir şey yapmayacağız. Trabzonspor'umuzun başarılı olması, camianın bir ve beraber olmasından geçiyor. Bunu da hep beraber sağlayacağız” dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de şunları söyledi:

“Güzel bir ortamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Tabii ki bir arada olmamızın asıl amacı Trabzonspor. Güzel günler yaşıyoruz. Yönetimlerin başarılı olması için yanlarında olduk, olacağız. Bunun dışında yönetimin icraatlarıyla ilgili kurullara da büyük görevler düşüyor. Bu dönemlerde her zaman yönetimlerin üzerindeki yükü alma görevi kurullarındır. Bizler elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”