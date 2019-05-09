Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Onazi katılmazken, Pereira ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.