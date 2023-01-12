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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2, koordinasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.


Bordo-mavililer 14 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı hazırlıkla sürdürerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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