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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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