Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Şehit Halit Avcı'nın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 22 Şubat 2015'te Süleyman Şah Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı'in ailesini ziyaret etti.

Maçka Hamsiköy'de oturan baba Mustafa Avcı ve anne Fatma Avcı'yı ziyaret eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, aileye Şehit Halit Avcı'nın adının yazılı olduğu formamı ve çeşitli hediyeler verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Astsubay Şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı, “Oğlum Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Şehit Halit Avcı'nın odasına bordo-mavili forma bırakarak, “Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde Bordo Mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur” diye konuştu.