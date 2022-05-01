Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla buluştu.

Süper Lig'de en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşayan bordo-mavililerde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlar buluştu.

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce taraftarın sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşarken, taraftarlar futbolcular fotoğraf çektirdi. Bazı futbolcular ise taraftarların omuzlarında sevinç gösterilerinde bulundu.