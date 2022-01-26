İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor’un, Bursaspor’dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen’i, Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor'un, Bursaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i, Trabzon'a getirdi.


Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve Kerem Şen'i sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan iki oyuncu kendilerini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.


Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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