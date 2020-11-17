Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Ahmet Canbaz, Ekuban, Semedo katılmadı. Tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla tanışarak selamlaştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da antrenmanın belli bir bölümünü kenardan izledi. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yaparken ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Avcı, zaman zaman oyunu keserek oyuncularını ikazda bulunurken, isteklerini yerine getiren oyuncularını ise tebrik etti.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.