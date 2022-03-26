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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Slovak oyuncu Marek Hamsık ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.


Uzun süredir formasından ayrı kalan ve Beşiktaş maçıyla dönüş yapması planlanan Marek Hamsik bugünkü idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Beşiktaş maçı hazırlıklarında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken, tedavisi süren Anders Trondsen ile Vitor Hugo, izinli olan Vısca ve Nwakaeme de yer almadı.


Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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