Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Şut çalışmasıyla tamamlanan antrenmanda Teknik Direktör İhsan Derelioğlu, oyuncuların morallerini yükseltecek çalışmalar üzerinde durdu.

Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.