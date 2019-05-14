Trabzonspor - Beşiktaş maçında bin 50 güvenlik personeli görev alacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabaka öncesi, İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Valilik B Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve il spor güvenlik kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bu hafta sonu 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçında alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bin 50 güvenlik personelinin görev alacağı müsabakayı Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takip edebilecek. Müsabakayı iki bin civarında siyah-beyazlı taraftarın takip etmesi bekleniyor.

Vali Ustaoğlu, bu hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının dostluk ve kardeşlik içerisinde Trabzon'a yakışan bir güzellikte geçeceğine inandığını ifade etti.