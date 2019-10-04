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Trabzonspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında İsviçre’nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig’in 7.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda oyuncular iki grup hallinde çalıştı. Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı da takımla birlikte çalıştı. Birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci grupta bulunan oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdiler. Bordo-mavililer yarın kampa girerek Çaykur Rizespor maçının başlama saatini bekleyecek.

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