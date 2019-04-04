Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılma yolunda çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 25 günlük bir aranın ardından Antalyaspor maçıyla birlikte taraftarı ile buluşacak olan Trabzonspor galibiyete odaklandı. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı arzulayan bordo-mavililer Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetlerinin ardından sahasında konuk edeceği Antalyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor ikinci kez 3 maçlık seri istiyor

Trabzonspor, Antalyaspor maçını kazanması durumunda bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek. Bordo-mavililer ligin 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u kendi evinde 3-0 mağlup ederek bu sezon en iyi galibiyet serisini yakalamıştı. Son iki maçında ise evinde Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, Antalyaspor'u da yenmesi halinde ikinci kez üç maçlık seriyi yakalamış olacak.

Pereira 75 gün sonra dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Portekizli oyuncu Pereira, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın forma vermesi halinde 75 gün sonra sahalara dönecek. Pereira ile birlikte hazır hale gelen Abdulkadir Ömür de Almanya'daki tedavisinin ardından Trabzon'a dönerek takımla birlikte yaptığı çalışmalar sonrası hazır hale gelmişti. Abdulkadir Ömür de Antalyaspor maçında forma giymesi halinde 47 gün sonra yeşil sahalara dönmüş olacak.

Rodallega cezalı

Teknik Direktör Ünal Karaman, Rodallega'nın kart cezalısı olması ve Novak'ın sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında bu iki oyuncudan yararlanamayacak. Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdulkadir Ömür'n de tamamen iyileşip takıma katılmasıyla birlikte Antalyaspor maçında bazı değişikler yapması bekleniyor. Savunmada Hüseyin Türkmen ve Hosseini ikilisine görev vermesi beklenen Karaman'ın savunmanın sağında Pereria solunda ise Ibanez'i sahaya sürmesi bekleniyor. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle yerini Amiri'ye bırakan Yusuf Yazıcı, Antalyaspor maçında formasına kavuşacak. Cezalı Rodallega'nın yerine ise Abdulkadir Ömür'ün forma giymesi bekleniyor.

Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor.