Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Trabzonspor'da 7 oyuncu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Tedavisi için kulüpten izin alıp yurt dışına giden Gbamin, sağ kasık bölgesinde kas zorlanması bulunan kaleci Uğurcan Çakır, sol kasığında kas spazmı tespit edilen Kağan Moradaoğlu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam eden Denswil, sağ üst adalesinde zorlanma ve kas spazmı tespit edilen Bartra, sağ baldırında darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilen Maxi Gomez ve tedavisi devam eden Yusuf Yazıcı antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın sonunda, sezon sonunda futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Marek Hamsik, basın mensupları tarafından kendisi için alınan pastayı kesti.