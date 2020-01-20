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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşı'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanşında perşembe günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına moralli başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirildi.



Sosa ile özel görüştü


Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan bordo-mavililerde keyifler yerinde. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlenirken, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, takım kaptanı Sosa ile kısa bir görüşme yaptı. Oyuncunun performansından ve saha içindeki duruşundan oldukça memnun olan genç teknik adam, Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili bilgi aldı.


Bordo-mavililer Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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