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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig Cemil Usta Sezonun 15. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavililerin antrenmanını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da izledi. Basına ve taraftara kapalı olarak saat 16.30'da yaptığı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

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