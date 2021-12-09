Trabzonspor deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 25 maçtır dış sahada rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam ederek rekorlara imza atan Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda bileği bükülmüyor. Dış sahada en son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

Deplasmanda 412 gündür bileği bükülmüyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 412 gündür deplasmanda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet fırsatı vermedi. Ev sahibi takımlara 3 puan vermeyen bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında bu unvanının korumak için mücadele edecek.

Namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor bu sezon ise dış sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Genel puan sıralamasında elde ettiği 39 puanın 22'sini deplasmanda oynadığı maçlarda elde eden Karadeniz ekibi, 17 puanı ise evinde oynadığı müsabakalarda kazandı.

Deplasmanda daha golcü

Trabzonspor, bu sezon attığı 31 golün 16'nı deplasmanda attı, 1 golde ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Yediği 11 golün 5'ni ise dış sahada kalesinde gördü. Karadeniz ekibinde Bakasetas 4, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius ve Abdulkadir Ömür, deplasman maçlarında 2'şer gol atarken, Hamsik ise 1 gol kaydetti.