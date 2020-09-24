Trabzonspor, Diabate'yi Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Leicester Cityli Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 22.00'de inen Malili oyuncu bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerin, 24 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.