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Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde çalıştı

Süper Lig’in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.

Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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