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Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 14.00'te yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki futbolcular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın oynanacağı Erzurum'a hareket edecek.

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