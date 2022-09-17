Trabzonspor evindeki yenilmezlik serisini tekrarlamak istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda, Kızılyıldız karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de, Gaziantep FK karşısında evindeki 559 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sezona sancılı başlayan bordo-mavililer ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puanla rakibi Gaziantep FK'nın 1 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Avrupa'nın ardından Süper Lig'de verilecek milli araya moralli girmek için mücadele edecek.

Yenilmezlik serisi

Trabzonspor, sahasında 559 gündür yenilmiyor. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında alacağı puan yada puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

7. randevu

Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Can sıkan sakatlıklar

Trabzonspor'da , Gaziantep FK maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ciddi sakatlıklarla sezon başında beri boğuşan Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.