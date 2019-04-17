İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Onazi katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanın son bölümünde ise orta-şut çalışması yaptı. Çalışma sırasında teknik heyet ve oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.


Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.