Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Abdulkadir Ömür çalışmalara başladı

Son testi negatif çıkan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Oyuncunun Fatih Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.