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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 17 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son verdi hem de ligde 4 aradan sonra kazandı.


Ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, taraftarları önünde sarı-lacivertlileri 2-1 yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili futbolcular büyük sevinç yaşarken, Onazi tribüne çıkarak taraftarların coşkusuna ortak oldu.

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