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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.


Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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