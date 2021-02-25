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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 27.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Yarın test günü


Yaşanan korona virüs vakalarının ardından geniş tedbirler alan Trabzonspor'da, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları test olacak. Serkan Asan ve Arda Akbulut süreci atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamışlardı. Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'in ilk testleri negatif çıkarken, yarın yapılacak olan testlerinde istenildiği gibi çıkması durumunda bu oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar.

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