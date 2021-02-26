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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 27.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde, ikinci testleri negatif çıkan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Lewis Baker ve Hosseini takımla birlikte antrenmana çıktı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Çabukluk çalışması ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.


Bordo-mavililerde ikinci testleri negatif çıkan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Lewis Baker ve Hosseini takımla birlikte çalışmalara başladı.


Karadeniz ekibinde ağrıları bulunan Vıtor Hugo ise dinlendirildi.


Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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