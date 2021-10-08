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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 9.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Günün ilk antrenmanı fitness salonunda mobilizasyon, aktivasyon, core ve genel kuvvet çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.


Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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