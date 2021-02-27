İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Vıtor Hugo ve Marlon'da takımla birlikte çalıştı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde , Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor'da korona virüs testi negatif çıkan Marlon ile birlikte kontrol amaçlı dinlendirilen Vitor Hugo'da takımla birlikte çalışması zorlu Fenerbahçe maçı öncesi yüzleri güldürdü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.