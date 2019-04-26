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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitti.


Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Saat 14:30 sularında Trabzon'dan, İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı. Taraftarlar da takımlarını sloganlarla uğurladı.


Karadeniz ekibinde Onazi dışında sakat oyuncu bulunmazken, hafta içinde tedavi olan ve antrenmanlarda fazla yer almayan Ekuban da takımla birlikte İstanbul'a gitti.

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