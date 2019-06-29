Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası başlıyor

Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren Trabzonspor Futbol Okulları'nın katılımıyla yapılacak olan turnuva, 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Artvin'in Borçka ilçesinde başlayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geleneksel Futbol Okulları Turnuvası'nın tanıtım toplantısı Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan ve Borçka Futbol Okulu Sorumlusu Osman Genç'in katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

5 gün boyunca 118 müsabakanın oynanacağı turnuvaya 23 futbol okulu ve toplamda 54 futbol takımı katılacak. U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde 665 sporcunun mücadele edeceği turnuvada yaklaşık 125 futbolcu velisi ve 73 kişilik teknik ekip de yer alacak.

Toplantıda konuşan Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, “Trabzonspor'umuz için büyük bir önem gösterdiğimiz altyapı organizasyonunun bir parçası olan futbol okullarımız İstanbul'da ve Türkiye genelinde geleneksel bir turnuva düzenliyor. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Borçka'da yapılacak olan turnuvada yıl boyunca eğitim gören sporcularımız kendi aralarında 4 farklı yaş kategorisinde mücadele edecek. Bu ve benzeri organizasyonlar başta olmak üzere, altyapı ve futbol okullarımızın tüm faaliyetlerini çok önemsiyoruz. A Takım kalecimiz Uğurcan Çakır'ın da futbol okullarımızdan yetiştiğini belirtmek istiyorum. İnşallah zaman içerisinde daha çok Uğurcan Çakır'lar, daha çok Yusuf Yazıcı'lar ve Abdulkadir Ömür'ler Türk futbolu için Trabzonspor çatısı altından yetişecektir” dedi.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan da yaptığı açıklamada, “Kulübümüz genç kuşaklara yönelik her türlü faaliyeti çok önemsiyor. Bu anlamda son yıllarda hayata geçen altyapı politikamız meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl bu gençlerimizle tüm Türkiye'nin sempatisini kazandık, takdirini topladık. Bu süreci yeni Abdulkadir'ler, yeni Yusuf'lar, yeni Hüseyin'ler, yeni Uğurcanlar yetiştirmek için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor Futbol Okulları'nın üç temel hedefi var. Bunlardan ilki çocuklarımızı sadece sportif olarak değil, sosyal becerilerini de geliştirerek onları topluma kazandırmak. Bu milli bir hassasiyettir. Bir diğer ve en büyük hedefimiz ise Trabzonspor'umuza futbolcu kazandırmaktır. Bizler Borçka'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde yetenekli gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Bizim nihai hedefimiz yetenekli sporcuları profesyonel futbol hayatına hazırlamak ve bünyemize kazandırmaktır. 1-5 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz geleneksel futbol turnuvamızın yanı sıra sadece İstanbul'u da kapsayan bir turnuvamız olacak. Onun da üçüncüsünü gerçekleştirdik, bu yıl dördüncüsünü hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda başta altyapıya verdiği önem ve kulübümüzün işleyişinde büyük bir değişiklik yaparak kendi değerlerine dönmesini sağlayan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte genç futbolcularımıza gereken güveni gösteren, onları sahaya çıkartan ve güçlendiren Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Borçka Futbol Okulu Kurucu ve Sorumlusu Osman Genç de şunları söyledi:

“Eğlenceli ve samimi bir turnuva bizi bekliyor. Herhangi bir şampiyonluk, herhangi bir ödül olmadığı için tüm sporcularımız sadece yeteneklerini sergileyeceği ve birbiriyle kaynaşacağı bir organizasyon olacak. Futbolcularımızın velileri gelecek, sporcularımızla birlikte Karagöl başta olmak üzere pek çok doğa gezisi düzenleyeceğiz. Belki bir gösteri maçı ve velilerimize özel eğlenceli bir akşam organizasyonu da düzenleyebiliriz. Biz kendimizi Trabzonspor'un içinde ve Trabzonspor ailesi olarak görüyoruz. Bu turnuvaları da ailemizin kaynaşması için bir bayram gibi düşünüyoruz. İnşallah güzel bir 5 gün geçiririz.”