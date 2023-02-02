Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda. Antalyaspor maçında oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.