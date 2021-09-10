Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kamplarından dönen Bakasetas, Siopis ve Cornelius'da takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'de 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, milli takım kamplarından dönen Bakasetas, Siopis ve Carnelius katılımıyla hazırlıklarını sürdürürken, Djaniny ve Gervinho ise ağrıları nedeniyle doktor kontrolünde çalıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.