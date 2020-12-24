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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 15.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynandı. Bordo-mavililer antrenmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi. Hasta olan Abdülkadir Ömür, antrenmanda yer almazken bu oyuncunun durumu yarın yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Sağ arka adalesindeki spazm nedeniyle tedavisi devam eden Ekuban da takımdan ayrı koşu yaptı.



Yusuf Sarı ile özel görüşme


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanda bir süre Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu Avcı ile saha kenarında yaptığı konuşmanın ardından çalışmalara dahil oldu.


Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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