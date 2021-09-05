İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 4.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık koşusu ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.


Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 7 Eylül salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.