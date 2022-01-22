Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlandı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçuşla ile saat 16.30 sıralarında İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı.

Tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Djaniny ve cezalı olan Hüseyin Türkmen kadroda yer almazken, takımla beraber İstanbul'a giden Yusuf Erdoğan da cezası nedeniyle Galatasaray maçında kadroda olmayacak.

Karadeniz ekibinin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswıl, Hugo, Ahmetcan, Berat, Hamsik, Sıopis, Murat Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Salih, Cornelius."