Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda sarı-kırmızılılarla karşılaşacak olan bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, Karadeniz ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul'a hareket etti. Trabzonspor'u havalimanında az sayıda taraftar uğurlarken, kafilede 23 oyuncu yer aldı. Karadeniz ekibinin İstanbul kafilesinde; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar bulunuyor.