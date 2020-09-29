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Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 4.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir Parmak ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet de takımdan ayrı çalıştı.



Ekuban takımla birlikte çalıştı


Beşiktaş maçında sakatlanan ve Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Ekuban takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Eddie Newton ile kısa bir görüşme yapan Ganalı oyuncu, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosunda olması bekleniyor.



Eddie Newton'dan oyuncularına alkış


Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bugün yapılan antrenmanda oyuncularının ortaya koyduğu performansı alkışladı. Bordo-mavili takımda yeni bir sistem kurmaya çalışan 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, yapılan taktik antrenmanında isteklerini yerine getiren oyuncularını alkışlayarak tebrik etti.


Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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