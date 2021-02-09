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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon çalışmaları ile 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.


Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 11 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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