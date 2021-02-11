İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 25.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan Uğurcan Çakır katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynarken, yapılan çift kale maçın ardından çalışma son buldu.


Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.