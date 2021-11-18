Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Fode Koita ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Milli takım kamplarından dönen Siopis, Cornelius, Hamsik takıma katılırken; Trondsen, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in yarınki çalışmada yer alacakları bildirildi.

Hamsik koşu yaptı, Cornelius tamamlamadı

Trabzonspor'da Slovakya Milli Takım kampında hafif sakatlık yaşayan Hamsik, takımdan ayrı koşu yaparken, Trabzon'a izni olmasına karşın 1 gün erken gelen oyuncunun durumunun iyi olduğu, pazartesi günkü müsabakada takımda yer alabileceği ifade edildi.

Milli takımdan dönen Danimarkalı oyuncu Cornelius ise antrenmanın son bölümünde takımdan ayrılarak soyunma odasına gitti. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda özellikle kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.