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Trabzonspor, Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 25.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e gitti.


Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirirken, çalışma sonrası bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e hareket etti. Attığı gollerle takımını ligin zirvesine taşıyan Sörloth'a havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tedavisi süren Pereira ve Hosseini dışında tüm futbolcular kadroda yer aldı.

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